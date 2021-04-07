Более 517 тысяч заболевших коронавирусом в мире зафиксировано за сутки

Количество заболевших коронавирусом в мире увеличилось более чем на 517 тыс. человек за прошедшие сутки, сообщила ВОЗ.

Количество заболевших коронавирусом в мире увеличилось более чем на 517 тыс. человек за прошедшие сутки, сообщила ВОЗ.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире составляет более 132 млн человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество за отчетный период выросло на 9,2 тыс. Всего с начала пандемии умерло 2,86 млн человек.

На 7 апреля в мире зафиксировано 132 046 206 зараженных SARS-CoV-2 пациентов. Более трети инфицированных за прошедшие сутки приходится на Европу, на втором месте по количеству заболевших — Северная и Южная Америка. Всемирная организация здравоохранения регистрирует только подтвержденные сведения о коронавирусной инфекции.