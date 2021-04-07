Начальника Следственного управления МВД Симферополя задержали из-за взятки

Оперативники поймали в симферопольском кафе высокопоставленного полицейского в момент получения незаконным способом крупной суммы.

Оперативники поймали в симферопольском кафе высокопоставленного полицейского в момент получения незаконным способом крупной суммы.

По предварительным данным, местный предприниматель через посредников обратился к виновнику события, попросив того оказать содействие в прекращении в его отношении уголовного дела о мошенничестве в составе группы лиц, сообщает СК по региону.

Полковник МВД согласился и потребовал за свою помощь 7,5 млн рублей. Когда подельники встретились в общественном заведении, их задержали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Помимо злоумышленника правоохранители установили других должностных лиц, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.