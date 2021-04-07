Вашингтон рассматривает кандидатуры на пост спецпосланника от США, который будет заниматься переговорами о строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщают СМИ.

Вашингтон рассматривает кандидатуры на пост спецпосланника США, который будет заниматься переговорами о строительстве "Северного потока — 2". Об этом сообщают СМИ.

Согласно полученной информации, на роль спецпредставителя предложили назначить близкого советника действующего главы государства Джозефа Байдена Амоса Хохштейна. Стоит отметить, что ранее он занимал должность спецпосланника Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам.