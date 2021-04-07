Владимир Шаповалов указал на отсутствие качеств политика у Любови Соболь

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь не сможет стать эффективным политиком. Об этом сообщил политолог Владимир Шаповалов.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любовь Соболь не сможет стать эффективным политиком. Об этом сообщил политолог Владимир Шаповалов.

Сторонница блогера Алексея Навального намерена баллотироваться в Госдуму РФ. Соболь рассчитывает, что сумеет в одиночку добиться перемен в парламенте.

Владимир Шаповалов уверен, что юрист ФБК не обладает качествами, присущими политикам. Она не умеет договариваться с людьми, находить партнеров или заключать конструктивные соглашения.

"Я очень сильно сомневаюсь, что Соболь сможет выиграть выборы в Госдуму", — сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что попытка сторонницы Навального "замахнуться" на Госдуму является большой авантюрой, пишет Федеральное агентство новостей.