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20:39   7 Апреля 2021
Происшествия

Упавшая машина едва не убила механиков сочинского автосервиса

Упавшая машина едва не убила механиков сочинского автосервиса

Инцидент, едва не закончившийся гибелью людей, произошел в одном из сервисов по ремонту автомобилей в Сочи.

Работники СТО изучали дно иномарки, установленной на подъемнике. В один момент механизм, удерживающий машину, дал сбой. Автомобиль накренился и рухнул. Благодаря реакции и конструкции подъемника механики остались живы. Точную причину падения легковушки установят специалисты.

Предварительная стоимость упавшей иномарки в зависимости от пробега начинается от 400 тысяч рублей. Скорее всего, возмещение ущерба владельцу ляжет на плечи едва не погибших сотрудников автосервиса.

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#чп #пострадавшие #автосервис

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