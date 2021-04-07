Упавшая машина едва не убила механиков сочинского автосервиса

Инцидент, едва не закончившийся гибелью людей, произошел в одном из сервисов по ремонту автомобилей в Сочи.

Инцидент, едва не закончившийся гибелью людей, произошел в одном из сервисов по ремонту автомобилей в Сочи.

Работники СТО изучали дно иномарки, установленной на подъемнике. В один момент механизм, удерживающий машину, дал сбой. Автомобиль накренился и рухнул. Благодаря реакции и конструкции подъемника механики остались живы. Точную причину падения легковушки установят специалисты.

Предварительная стоимость упавшей иномарки в зависимости от пробега начинается от 400 тысяч рублей. Скорее всего, возмещение ущерба владельцу ляжет на плечи едва не погибших сотрудников автосервиса.