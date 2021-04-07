Украинский политолог: Киев может не рассчитывать на военную помощь США или НАТО

Североатлантический военный блок не станет воевать против России на стороне Украины, а размещенного в Европе американского военного контингента недостаточно для участия в военных операциях.

Североатлантический военный блок не станет воевать против России на стороне Украины, а размещенного в Европе американского военного контингента недостаточно для участия в военных операциях.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Politwera высказал украинский политолог Дмитрий Джангиров, который считает, что Киеву не стоит всерьез воспринимать заверения в поддержке, которые озвучивают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Ни те, ни другие, не намерены открыто выступать на стороне Украины, если та развяжет войну с Россией.

«НАТО без Штатов – это ничто. Боеспособны только США. Раньше можно было сказать, что США и немного Британия, сейчас, поверьте, только США, — заявил политолог. — А Соединенные Штаты не обладают необходимым количеством ни войск, ни вооружений в Европе».

Все разговоры о приведении в боеготовность и повышении уровня боеспособности, по его словам, это просто разговоры, а на деле никто в НАТО не собирается воевать по-настоящему.

Если войска НАТО получат приказ о наступлении, сделал Джангиров гипотетическое предположение, большинство европейских военнослужащих захотят, чтобы этот приказ им повторили в присутствии адвоката.

«Представить себе, что итальянцы, словаки, чехи вместе с итальянцами. Немцы вообще не поймут, что от них хотят. Есть только боеспособная американская армия, но ее недостаточно ни по какому параметру», — уверен эксперт.

Таким образом американцы и представители НАТО могут обещать Украине все, что угодно, но все понимают, что на случай реального военного конфликта никто не дает и не намерен давать Киеву никаких гарантий.

Поэтому не стоит воспринимать всерьез разговоры о том, что США стоят с Украиной «плечом к плечу».

«Вы знаете, что американцы со многими стояли плечом к плечу… Я боюсь, что плеча нам этого не увидать в каких-то сложных жизненных обстоятельствах», — заключил Джангиров.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский, подводя итоги первого и весьма долгожданного телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом, заявил, что Украина и США стоят плечом к плечу в вопросе сохранения демократии. Также Зеленский сообщил, что Байден пообещал ему не оставлять Украину один на один «с российской агрессией».