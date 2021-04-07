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20:34   7 Апреля 2021
Политика

Алтабаева поднялась сразу на 11 позиций в рейтинге сенаторов от ЮФО

Алтабаева поднялась сразу на 11 позиций в рейтинге сенаторов от ЮФО

Член Совфеда от Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева показала наибольший рост в рейтинге среди сенаторов от ЮФО.

Екатерина Алтабаева среди всех членов верхней палаты парламента занята 30 место. Она поднялась сразу на 11 позиций по сравнению с январем. Стремительный рывок Алтабаевой занял второе место среди других результатов.

По информации журналистов, такой рост сенатора связан, в частности, с ее заочными спорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. После слов украинского лидера о Крыме как о "вырванном сердце" Незалежной и о нарушениях прав жителей полуострова крымский сенатор обвинила его в двуличии.

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#крым #юфо #алтабаева

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