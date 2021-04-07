Санкционная политика Вашингтона в отношении России доказывает свою неэффективность. Об этом заявила сотрудник Атлантического совета (признан нежелательным в РФ) Эмма Эшфорд.

Санкционная политика Вашингтона в отношении России доказывает свою неэффективность. Об этом заявила сотрудник Атлантического совета (признан нежелательным в РФ) Эмма Эшфорд.

По ее словам, последние три президентские администрации пытались улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Но во время их ухода сотрудничество становилось только хуже.

Эшфорд уверена, что политика санкций США в отношении России доказывает свою неэффективность. По ее словам, сейчас действующий американский лидер Джозеф Байден имеет шанс изменить ситуацию. Вашингтону следует уделять меньше внимания вопросу о продвижении прав человека в пользу конкретных интересов.