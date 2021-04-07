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20:30   7 Апреля 2021
Политика

Аналитик Эшфорд указала на неэффективность санкций США в отношении РФ

Аналитик Эшфорд указала на неэффективность санкций США в отношении РФ

Санкционная политика Вашингтона в отношении России доказывает свою неэффективность. Об этом заявила сотрудник Атлантического совета (признан нежелательным в РФ) Эмма Эшфорд.

По ее словам, последние три президентские администрации пытались улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. Но во время их ухода сотрудничество становилось только хуже.

Эшфорд уверена, что политика санкций США в отношении России доказывает свою неэффективность. По ее словам, сейчас действующий американский лидер Джозеф Байден имеет шанс изменить ситуацию. Вашингтону следует уделять меньше внимания вопросу о продвижении прав человека в пользу конкретных интересов.

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#россия #сша #Эшфорд

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