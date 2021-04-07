Жители Японии не видят необходимости в возвращении Курил

Комментаторы из Японии высказались о возвращении Курильских островов. Информацию об этом сообщает "НьюИнформ".

Комментаторы из Японии высказались о возвращении Курильских островов. Информацию об этом сообщает "НьюИнформ".

Жители Японии считают, что Россия может не возвращать Курилы, пишет "НьюИнформ". Они посоветовали руководству страны вместо этого заняться исследованием космоса, отметив, что жест с возвращением "ни к чему не приведет".

"Можете не возвращать. Лучше исследуйте космос. Бессмертная медуза хранит секрет омоложения и долголетия человечества. Попробуйте сделать человека, используя ДНК живых существ, у которых большая продолжительность жизни", — написал японец под ником Npb.

Еще один комментатор заявил, что власти Японии должны заниматься не возвращением Курильских островов, а решением других проблем во внешней политике.

"Зачем обращать внимание на Курилы, если есть другие проблемы во внешней политике, в которых нужно разбираться?" — прокомментировал Imp1.

Курильские острова стали территорией Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Москва не раз заявляла, что не подвергает сомнению свой суверенитет над территориями.