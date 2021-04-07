Суд избрал меру пресечения главе юридической службы "Альянса врачей"

Глава юридической службы "Альянса врачей" (признан иноагентом) Александр Генералов заключен под стражу на восемь суток. Такое решение принял Петушинский суд Владимирской области.

Глава юридической службы "Альянса врачей" (признан иноагентом) Александр Генералов заключен под стражу на восемь суток. Такое решение принял Петушинский суд Владимирской области.

Соратника осужденного блогера Алексея Навального признали виновным по административной статье о создании помех на территории, непосредственно прилегающей к зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы.

Речь идет о незаконной акции у стен ИК-2, в которой содержится блогер Алексей Навальный. Помимо Генералова, ответственность за данное мероприятие понесут еще четыре человека, в числе которых глава "Альянса" Анастасия Васильева, сообщал ФАН.