«Ласточки» новой модификации готовятся вылететь на дороги РФ

Новая модификация скоростного электропоезда «Ласточка» отправлена на сертификационные испытания, которые продлятся до конца мая. Уже летом состав выйдет на маршрут.

Новая модификация скоростного электропоезда «Ласточка» отправлена на сертификационные испытания, которые продлятся до конца мая. Уже летом состав выйдет на маршрут.

Электропоезд в 10-вагонном исполнении с повышенным уровнем комфорта разработали специалисты завода «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс»). Он спроектирован на базе двухсистемного поезда ЭС1П, который предназначен для межрегиональных перевозок пассажиров на расстояние до 700 километров.

Новая модификация создавалась с учетом опыта эксплуатации поездов «Ласточка» предыдущих поколений, курсирующих на участке Москва — Нижний Новгород. В электропоезде появились новые промежуточные моторные вагоны в центре состава. Благодаря им пассажиры могут свободно перемещаться по всей длине поезда.

На электропоезде модификации ЭС1П повышенной комфортности впервые применен новый тип сидений не только в бизнес-классе, но и в классе «турист». Теперь пассажиры могут не только регулировать положение подушки сидения, но и изменять угол наклона спинки. Все сидения оборудованы розетками и USB-портами.

Всего в обновленной «Ласточке» 727 кресел разной классности, два места для маломобильных граждан и семь откидных сидений. В поезде увеличилось и количество санитарных модулей — 11 кабинок, в том числе один для людей с инвалидностью.