«Ласточки» новой модификации готовятся вылететь на дороги РФ
Новая модификация скоростного электропоезда «Ласточка» отправлена на сертификационные испытания, которые продлятся до конца мая. Уже летом состав выйдет на маршрут.
Электропоезд в 10-вагонном исполнении с повышенным уровнем комфорта разработали специалисты завода «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и компании «Сименс»). Он спроектирован на базе двухсистемного поезда ЭС1П, который предназначен для межрегиональных перевозок пассажиров на расстояние до 700 километров.
Новая модификация создавалась с учетом опыта эксплуатации поездов «Ласточка» предыдущих поколений, курсирующих на участке Москва — Нижний Новгород. В электропоезде появились новые промежуточные моторные вагоны в центре состава. Благодаря им пассажиры могут свободно перемещаться по всей длине поезда.
На электропоезде модификации ЭС1П повышенной комфортности впервые применен новый тип сидений не только в бизнес-классе, но и в классе «турист». Теперь пассажиры могут не только регулировать положение подушки сидения, но и изменять угол наклона спинки. Все сидения оборудованы розетками и USB-портами.
Всего в обновленной «Ласточке» 727 кресел разной классности, два места для маломобильных граждан и семь откидных сидений. В поезде увеличилось и количество санитарных модулей — 11 кабинок, в том числе один для людей с инвалидностью.