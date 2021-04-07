Киевляне объяснили, почему сохраняют памятник дружбы с Москвой

Депутата киевского горсовета Алину Михайлову возмутил отказ властей демонтировать памятник дружбы Киева и Москвы, расположенный в Голосеевской районе украинской столицы.

Депутата киевского горсовета Алину Михайлову возмутил отказ властей демонтировать памятник дружбы Киева и Москвы, расположенный в Голосеевской районе украинской столицы.

Об этом сообщает информационный портал LB.ua, отмечая, что Михайлова обратилась в столичную государственную администрацию с запросом о сносе памятного знака, но там ответили, что он не значится в списке объектов, подлежащих декоммунизации. Также в горадминистрации отметили, что памятник находится на балансе коммунального предприятия, отвечающего за содержание зеленых насаждений Голосеевского района украинской столицы.

«Жаль, что вместо решения вопроса с демонтажем чиновники включили бюрократические механизмы только для того, чтобы ничего не переносить. Для меня дикость, что на седьмом году войны у нас в столице стоит памятник дружбы с агрессором, — заявила депутат. -. Конечно, мы его демонтируем, но сопротивление чиновников поражает».

Киевский горсовет сообщил в ответ на обращение, что по инициативе членов городской общины и по представлению депутатов готов рассмотреть вопрос о демонтаже памятника дружбы Киева и Москвы и вынести решение.

Напомним, памятный знак в честь дружбы между Киевом и Москвой был установлен в парке на улице Якубовского в 2001 году.

Закон о декоммунизации был подписан президентом Украины Петром Порошенко 15 мая 2015 года и вступил в силу с 21 мая того же года. Этот закон стал продолжением проводимой с 2014 года на Украине государственной политики декоммунизации, которая направлена на ликвидацию в стране памяти о советском периоде ее истории.