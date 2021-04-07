Секретарь Совбеза РФ заподозрил США в разработке биооружия по всему миру
США разрабатывают биологическое оружие по всему миру под видом исследовательских центров, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Большая часть подобных учреждений располагаются рядом с границами Российской Федерации и Китая, заметил он. Лаборатории выдаются за исследовательские центры, в которых местные ученые якобы получают помощь в разработке препаратов против различных заболеваний.
"Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах", — указал Патрушев.
Он обратил внимание на то, что в местах с подобными комплексами нередко фиксируются вспышки инфекций, которые обычно нехарактерны для подобной местности, передает его слова "Коммерсант". Все признаки указывают на создание биологического оружия, добавил он.