Секретарь Совбеза РФ заподозрил США в разработке биооружия по всему миру

США разрабатывают биологическое оружие по всему миру под видом исследовательских центров, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

США разрабатывают биологическое оружие по всему миру под видом исследовательских центров, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Большая часть подобных учреждений располагаются рядом с границами Российской Федерации и Китая, заметил он. Лаборатории выдаются за исследовательские центры, в которых местные ученые якобы получают помощь в разработке препаратов против различных заболеваний.

"Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах", — указал Патрушев.

Он обратил внимание на то, что в местах с подобными комплексами нередко фиксируются вспышки инфекций, которые обычно нехарактерны для подобной местности, передает его слова "Коммерсант". Все признаки указывают на создание биологического оружия, добавил он.