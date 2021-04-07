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19:34   7 Апреля 2021
Политика

Секретарь Совбеза РФ заподозрил США в разработке биооружия по всему миру

Секретарь Совбеза РФ заподозрил США в разработке биооружия по всему миру

США разрабатывают биологическое оружие по всему миру под видом исследовательских центров, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Большая часть подобных учреждений располагаются рядом с границами Российской Федерации и Китая, заметил он. Лаборатории выдаются за исследовательские центры, в которых местные ученые якобы получают помощь в разработке препаратов против различных заболеваний.

"Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах", — указал Патрушев.

Он обратил внимание на то, что в местах с подобными комплексами нередко фиксируются вспышки инфекций, которые обычно нехарактерны для подобной местности, передает его слова "Коммерсант". Все признаки указывают на создание биологического оружия, добавил он.

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#сша #совбез рф #николай патрушев #биологическое оружие

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