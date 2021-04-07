"Открытые медиа" пытаются посеять среди россиян зерно недоверия к отечественной вакцине

Российские власти якобы лишают граждан права выбора вакцины, утверждают "Открытые медиа" беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Российские власти якобы лишают граждан права выбора вакцины, утверждают "Открытые медиа" беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Авторы указывают, что правительство РФ "не намерено допускать на рынок иностранных производителей", чтобы не создавать конкуренцию "Спутнику V". "Открытые медиа" сняли ролик на основе расследования от 31 марта "Спутник V" или ничего: почему россиянам не светит иностранная или другая отечественная вакцина", отмечает "ПолитЭксперт". Утверждение о якобы устранении конкурентов "Спутника V" принадлежит неназванному источнику из фармацевтической отрасли.

Информация довольно сомнительная. Ведь китайская Convidicea или Ad5-nCoV компании CanSino Biologics Inc. является совместной разработкой с российской биофармацевтической компанией "Петровакс". По данным "Открытых медиа", Минздрав РФ "затягивает" регистрацию препарата. Однако глава Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев отметил, что у министерства могли возникнуть вопросы к средству.

В качестве подтверждения конспирологической теории приводится отказ от испытаний вакцины AstraZeneca в РФ. "Открытые медиа" считают, что российские "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" могут не поступить в массовое использование из-за проблем с производством. То же либеральные СМИ говорили и о "Спутнике V".

В действительности РФ нуждается в нескольких вакцинах, которые подбирались бы с учетом состояния здоровья человека. Сейчас к созданию препаратов подключаются и частные компании. Что касается "Открытых медиа" Михаила Ходорковского, СМИ пытается раскачать обстановку в стране и посеять зерно недоверия к отечественным препаратам.