Госсобрание Якутии пополнилось еще одним депутатом

Татьяна Егорова стала новым народным депутатом Якутии. Ее полномочия были подтверждены в ходе пленарного заседания Госсобрания под председательством Петра Гоголева.

Татьяна Егорова стала новым народным депутатом Якутии. Ее полномочия были подтверждены в ходе пленарного заседания Госсобрания под председательством Петра Гоголева.

Татьяна Егорова, зарегистрированная кандидатом в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва, одобрена президиумом регионального политического совета ЯРО Партии "Единая Россия". В Госсовете она заменит Владимира Членова, полномочия которого были досрочно прекращены.

Председатель Государственного собрания Петр Гоголев поздравил Егорову с назначением и вручил ей удостоверение.

Татьяне Егоровой 47 лет. В настоящее время она состоит в ряде общественных организаций. В их числе, например, "Лига женщин г. Якутска".