Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:55   7 Апреля 2021
Политика

Госсобрание Якутии пополнилось еще одним депутатом

Госсобрание Якутии пополнилось еще одним депутатом

Татьяна Егорова стала новым народным депутатом Якутии. Ее полномочия были подтверждены в ходе пленарного заседания Госсобрания под председательством Петра Гоголева.

Татьяна Егорова, зарегистрированная кандидатом в народные депутаты Республики Саха (Якутия) шестого созыва, одобрена президиумом регионального политического совета ЯРО Партии "Единая Россия". В Госсовете она заменит Владимира Членова, полномочия которого были досрочно прекращены.

Председатель Государственного собрания Петр Гоголев поздравил Егорову с назначением и вручил ей удостоверение.

Татьяне Егоровой 47 лет. В настоящее время она состоит в ряде общественных организаций. В их числе, например, "Лига женщин г. Якутска".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#депутат #якутия #егорова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров