Жителям Подмосковья рассказали об измененном порядке выплат на детей

Сумма выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченной семьи увеличена с 1 апреля. Также претерпел изменения порядок ее назначения.

Сумма выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченной семьи увеличена с 1 апреля. Также претерпел изменения порядок ее назначения.

Так, размер пособия может составить 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в Московской области. При назначении доплаты будет учитываться как доход семьи, так и ее имущество. В состав семьи также будут включены опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если те обучаются по очной форме, сообщает телеканал "360".

На получение материальной поддержки могут рассчитывать семьи, где среднедушевой доход не дотягивает до ПМ в регионе — 13 531 рубль. В 2020 году размер выплаты составлял 6344 рубля, а с 1 апреля ее могут пересчитать до 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская уточнила, что, если после подачи заявления перерасчет будет одобрен, его произведут с 1 января 2021 года.