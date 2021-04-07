Чешские СМИ: канал через Балтийскую косу вызвал в Польше и РФ жаркие споры

Польский проект, представляющий собой пролегающий через Балтийскую косу водный путь небольшой ширины и длиной чуть более километра привел к ожесточенным спорам между Варшавой и Москвой.

Польский проект, представляющий собой пролегающий через Балтийскую косу водный путь небольшой ширины и длиной чуть более километра привел к ожесточенным спорам между Варшавой и Москвой.

Об этом своим читателям рассказывает чешское издание Lidovky называя польский проект «Малым Суэцким каналом».

Необходимость в этом водном пути в Варшаве объясняют опасениями, что, в случае дальнейшего обострения и так напряженных отношений с Россией, российские военные корабли имеют возможность заблокировать польский флот. При этом Польша не принимает во внимание, что до сих пор Россия ни разу не пыталась предпринять что-то подобное.

«Идея проекта родилась из-за недоверия поляков к русским, подкрепленного негативным историческим опытом. Канал позволит польским кораблям выходить в Калининградский залив, на южном берегу которого расположен город Эльблонг, где проживают около ста тысяч человек и находится порт. Так полякам не придется проплывать через территориальные воды Российской Федерации», — сообщает чешское издание.

В Польше данный проект, который планируется завершить уже в 2022 году, рассматривают как страховку в «непредсказуемых» отношениях с восточным соседом. Кроме того, этот канал позволит полякам существенно сократить время прохода кораблей из Эльблонга в Балтийское море, так как маршрут уменьшится почти на сто километров – это примерно два часа пути.

«Канал пересечет Балтийскую косу, естественный узкий песчаный полуостров, отделяющий Калининградский залив от открытого моря. Его протяженность составит всего 1300 метров, и по нему смогут проплывать суда длиной до ста метров, максимальной шириной 20 метров и глубиной погружения до пяти метров», — говорится в статье.

Несмотря на то, что речь идет о судах с небольшими параметрами, отмечает автор материала, именно такие суда и заходят в порт Эльблонга, который не принимает корабли с большой осадкой.

На строительство канала Польша тратит большие деньги – к настоящему моменту в проект вложено уже два миллиарда злотых. Поэтому есть опасения, что проект окажется экономически невыгодным, так как в будущем потребуются дополнительные средства на обслуживание и эксплуатацию канала. К тому же у Польши есть более крупные порты в Балтийском море, в том числе и расположенный неподалеку от Эльблонга Гданьск.

Российская сторона изначально указывала не только на экономическую невыгодность польской затеи с каналом через Балтийскую косу, но и то, что этот проект грозит региону экологической катастрофой.

К тому же в Москве считают, что Польша строит этот канал для того, чтобы дать возможность боевым кораблям НАТО приблизиться к российским границам.

«Строительство ведется в проблемном с геополитической точки зрения месте, всего в 25 километрах от польско-российской границы. До сих пор русские не создавали особых проблем польским гражданским судам, пересекавшим российские территориальные воды, но с военными кораблями все может быть иначе. Нынешняя судоходная трасса из Эльблонга пролегает через Балтийский пролив близ города Балтийск (ранее Пиллау), где размещается российская военно-морская база», — сообщает автор материала.

К тому же, как отмечают в Москве, строительство такого крупного инфраструктурного объекта вызывает беспокойство у экологов, так как в процессе прокладки канала уничтожаются места гнездования морских птиц. К тому же канал может повлиять в худшую сторону на разнообразие видов рыб, обитающих в Калининградском заливе.

Опасения того, что польский канал повлияет на практическую сторону жизни, выражают не только в России, отмечает автор. По его словам, жители некоторых польских городов, расположенных на Балтийской косе, также опасаются, что из-за этого проекта потеряют свой туристический бизнес.

«Канал через Балтийскую косу превратился в предмет споров и на польской внутриполитической арене. Правительство либеральной "Гражданской платформы" бывшего премьера Дональда Туска хотело остановить проект из-за высоких расходов еще на стадии подготовки, но затем, когда в 2015 году к власти пришла консервативная партия "Право и справедливость", все изменилось», — сообщает чешский журналист в заключение.

Теперь, по его словам, можно не сомневаться в том, что проект будет завершен. Как заявил ранее Ярослав Качиньский – председатель партии «Право и справедливость» - новый водный путь послужит укреплению польского суверенитета.