"Радио Свобода" выписали штраф в 71 млн рублей за отсутствие маркировки "иноагент"

Тверской районный суд Москвы принял решение оштрафовать "Радио Свобода" (признан иноагентом) на 71,5 млн рублей. СМИ нарушило закон "О средствах массовой информации".

Тверской районный суд Москвы принял решение оштрафовать "Радио Свобода" (признан иноагентом) на 71,5 млн рублей. СМИ нарушило закон "О средствах массовой информации".

Роскомнадзор составил 390 протоколов в отношении издания-нарушителя в связи с отсутствием маркировки иноагента. Общая сумма штрафов составила 71,5 млн рублей.

Согласно закону "О средствах массовой информации", материалы зарубежных СМИ, которые имеют функции иностранного агента, должны иметь соответствующую маркировку, чтобы читатели могли понимать, что распространяемые материалы преследуют интересы других государств.