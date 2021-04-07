Глава "Альянса" Васильева предстанет перед судом за незаконную акцию у ИК-2

Личный врач осужденного блогера Алексея Навального Анастасия Васильева задержана возле колонии в Покрове. Судебное заседание по делу о несанкционированном митинге пройдет 8 апреля.

Личный врач осужденного блогера Алексея Навального Анастасия Васильева задержана возле колонии в Покрове. Судебное заседание по делу о несанкционированном митинге пройдет 8 апреля.

Следователи передали в суд материалы административных дел в отношении главы "Альянса врачей" (признан иноагентом) Анастасии Васильевой и еще четырех участников незаконной акции, которая прошла у стен колонии, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный.

Дело Васильевой будет рассматриваться 8 апреля. Судьбу остальных задержанных суд решит сегодня. Им грозят штрафы до 50 тыс. рублей, обязательные работы или до 15 суток ареста.

Васильева организовала акцию у стен ИК-2 с целью освободить Навального, который пожаловался на вспышку туберкулеза в колонии. При этом сотрудник ФСИН опроверг это заявление, отметив, что сокамерники основателя ФБК (признан иноагентом) имеют признаки ОРВИ и переведены в другое помещение. Сам скандальный арестант также находится под наблюдением врачей. У него была зафиксирована температура.