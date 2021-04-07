Жители Великобритании считают, что принц Уильям достоин титула короля

По мнению подданных Великобритании, следующим правящим монархом после королевы Елизаветы II должен стать ее внук принц Уильям.

По мнению подданных Великобритании, следующим правящим монархом после королевы Елизаветы II должен стать ее внук принц Уильям.

Центр изучения общественного мнения Deltapool провел соответствующий опрос, который показал высокую степень доверия граждан страны к герцогу Кембриджскому. Участниками опроса стали 1,5 тысячи местных жителей.

Наибольшее количество голосов (41%) респонденты отдали 38-летнему принцу Уильяму. Около 22% опрошенных посчитали, что королевский трон должен унаследовать сын Елизаветы II 72-летний принц Чарльз. За то, чтобы правление в Великобритании осуществлялось без монарха, высказались 14%.

Сложившему королевские полномочия и покинувшему вместе с супругой страну принцу Гарри отдали свои голоса 8%. Дочь королевы Анна набрала 5% сторонников от общего числа участников опроса. Остальные голоса в примерно одинаковом соотношении получили другие два сына монаршей особы, Эндрю и Эдвард.