МИД РФ обвинил Украину в концентрации войск в Донбассе

Киев продолжает усиливать группировку ВСУ, расположенную в Донбассе, и несет ответственность за нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

Киев продолжает усиливать группировку ВСУ, расположенную в Донбассе, и несет ответственность за нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня", — отметила Захарова.

Она подчеркнула полную абсурдность обвинений в российский адрес в связи с эскалацией напряженности в зоне внутриукраинского конфликта, назвав их элементами пропаганды и дезинформации.