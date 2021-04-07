Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:24   7 Апреля 2021
Политика

МИД РФ обвинил Украину в концентрации войск в Донбассе

МИД РФ обвинил Украину в концентрации войск в Донбассе

Киев продолжает усиливать группировку ВСУ, расположенную в Донбассе, и несет ответственность за нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня", — отметила Захарова.

Она подчеркнула полную абсурдность обвинений в российский адрес в связи с эскалацией напряженности в зоне внутриукраинского конфликта, назвав их элементами пропаганды и дезинформации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #мид

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров