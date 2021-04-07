18:24 7 Апреля 2021Политика
МИД РФ обвинил Украину в концентрации войск в Донбассе
Киев продолжает усиливать группировку ВСУ, расположенную в Донбассе, и несет ответственность за нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.
Киев продолжает усиливать группировку ВСУ, расположенную в Донбассе, и несет ответственность за нарушения режима прекращения огня на востоке Украины.
С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения и нарушать режим прекращения огня", — отметила Захарова.
Она подчеркнула полную абсурдность обвинений в российский адрес в связи с эскалацией напряженности в зоне внутриукраинского конфликта, назвав их элементами пропаганды и дезинформации.