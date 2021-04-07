Хазин рассказал о новой теории аварии на Ever Given, захватившей соцсети США

Экономист Михаил Хазин поделился новой теорией о причинах аварии контейнеровоза Ever Given в важнейшем морском торговом пути — Суэцком канале. Многие американцы не верят, что корабль сел на мель из-за сильного ветра, считает эксперт.

Экономист Михаил Хазин поделился новой теорией о причинах аварии контейнеровоза Ever Given в важнейшем морском торговом пути — Суэцком канале. Многие американцы не верят, что корабль сел на мель из-за сильного ветра, считает эксперт.

Пользователи из США активно обсуждают в интернете новую теорию, объясняющую причины блокировки Суэцкого канала. По предварительным данным, судно перед аварией оказалось полностью обесточено. Причем это произошло на самом опасном участке канала.

Некоторые считают, что отключение электричества стало следствием перехвата управления. По мнению американцев, затор был создан искусственным путем.

«Мне пишут в частном письме: "В США в интернете народ обсуждает, что Ever Given сел на мель не из-за ветра, а, скорее всего, на нем случилась обесточка. В самый неподходящий момент". Или, иначе, перехватили управление», — написал Хазин в своем Telegram-канале.

Шедший из Китая суперконтейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель, перегородив собой весь Суэцкий канал. Через транспортную артерию проходит около 12% всей мировой торговли, в том числе 10% нефти и 8% сжиженного природного газа. Более 300 судов стояли в «пробке», астоимость грузов, попавших в западню, оценивается более чем в 10 миллиардов долларов.

Чтобы снять гиганта с мелководья, специалистам пришлось задействовать буксиры и провести дноуглубительные работы. Разблокировать канал смогли лишь 29 марта.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что блокировка морского сообщения в Суэцком канале может сыграть на руку России.