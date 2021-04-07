"Авангард" прокомментировал результаты экспертизы хоккеиста Емелина

Пресс-служба омского "Авангарда" опубликовала официальное заявление после того, как в СМИ появились данные об обнаружении наркотиков в анализах капитана команды Алексея Емелина.

Пресс-служба омского "Авангарда" опубликовала официальное заявление после того, как в СМИ появились данные об обнаружении наркотиков в анализах капитана команды Алексея Емелина.

Представители "Авангарда" в опубликованном 7 апреля заявлении сообщили, что транспортировка капитана команды Алексея Емелина в столичный НИИ имени Н. В. Склифосовского прошла успешно. Они также подчеркнули, что хоккеист находится в стабильном состоянии.

"На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ", — отметили в пресс-службе "Авангарда".

До этого в СМИ появились сведения о том, что в анализах форварда обнаружили следы опиатов и каннабиноидов. По данному факту МВД Татарстана уже начата проверка. Стоит отметить, что хоккеиста госпитализировали после матча с "Ак Барсом" в Казани.