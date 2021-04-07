18:20 7 Апреля 2021Политика
Делегация РФ в Вене: Вашингтон не уведомлял Москву о шагах по ДОН
Вашингтон не уведомлял Москву о шагах в отношении Договора по открытому небу , заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.
Вашингтон не уведомлял Москву о шагах в отношении Договора по открытому небу , заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.
Государственный департамент США сообщил, что решение о будущем участия американской стороны в ДОН пока не принято. По словам Гаврилова, Россия готова к любому сценарию в вопросе перспектив соглашения.
"Для нас любое развитие событий не будет неожиданностью", — сказал представитель московской делегации.
Гаврилов в беседе с ТАСС анонсировал заседание Консультативной комиссии по открытому небу, которое пройдет в Вене 26 апреля. Участники встречи обсудят реализацию ДОН.