Делегация РФ в Вене: Вашингтон не уведомлял Москву о шагах по ДОН

Вашингтон не уведомлял Москву о шагах в отношении Договора по открытому небу , заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.

Вашингтон не уведомлял Москву о шагах в отношении Договора по открытому небу , заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности Константин Гаврилов.

Государственный департамент США сообщил, что решение о будущем участия американской стороны в ДОН пока не принято. По словам Гаврилова, Россия готова к любому сценарию в вопросе перспектив соглашения.

"Для нас любое развитие событий не будет неожиданностью", — сказал представитель московской делегации.

Гаврилов в беседе с ТАСС анонсировал заседание Консультативной комиссии по открытому небу, которое пройдет в Вене 26 апреля. Участники встречи обсудят реализацию ДОН.