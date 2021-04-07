В Союзе армян рассказали, как Нагорный Карабах принял российских миротворцев

На встрече с Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал присутствие российских миротворцев в регионе важнейшим фактором безопасности и стабильности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе важнейшим фактором безопасности и стабильности. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Присутствие российских миротворцев в Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе», — сказал он.

Путин, в свою очередь, отметил, что нормализация ситуации в регионе остается самой актуальной и острой проблемой:

«Безусловно, нам есть, о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и разумеется, самые актуальные, самые острые проблемы — это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него».

На пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», президент Союза армян РФ Ара Абрамян рассказал, как на территории Нагорного Карабаха встретили российских миротворцев. По его словам, у жителей региона в тот момент появилась надежда на восстановление мира между конфликтующими сторонами.

«Не только карабахцы, но и все армяне мира приветствовали, что Россия остановила войну, и в регион вошли миротворцы. У карабахцев появилась надежда, что они находятся под защитой, теперь они могут спокойно спать ночью», — заверил Абрамян.

По словам гостя «Патриота», в Нагорном Карабахе военнослужащих из России принимают «очень хорошо».

«Все надеются, что мир будет надолго, что руководство Азербайджана ослабит агрессивную политику и пойдет на строительство дружественных отношений. Почему они все время унижают армян? Так нельзя выстраивать добрососедские отношения. Надеюсь, им хватит мудрости использовать эту ситуацию, которая сейчас есть. Сегодня карабахцы счастливы, они говорят на русском языке, они надеются, что миротворцы будут там столько, пока не решится вопрос между Арменией и Азербайджаном», — объяснил участник пресс-конференции.

10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России выпустили совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с этого же дня. Конфликтующие стороны должны были остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Кроме того, согласно документу, Ереван призван был вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Также в регион ввели 1 960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Они разместились в Карабахе и Лачинском коридоре.

11 января в Москве Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.