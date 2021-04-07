Патрушев объяснил, почему США не извинятся за слова о Путине

Москва не ждет от Вашингтона извинений за слова Джо Байдена о Владимире Путине, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Москва не ждет от Вашингтона извинений за слова Джо Байдена о Владимире Путине, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По словам российского государственного деятеля, практика не раз показывала, что представители Соединенных Штатов просто не способны признавать вину.

"Даже самые фанатичные противники России — Трумэн и Рейган — старались быть более сдержанными в своих высказываниях", — напомнил секретарь Совбеза.

Исходя из этого, Николай Патрушев сделал вывод, что ждать извинений от США за слова Байдена о Путине не стоит.