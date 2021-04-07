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18:14   7 Апреля 2021
Политика

Патрушев объяснил, почему США не извинятся за слова о Путине

Патрушев объяснил, почему США не извинятся за слова о Путине

Москва не ждет от Вашингтона извинений за слова Джо Байдена о Владимире Путине, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По словам российского государственного деятеля, практика не раз показывала, что представители Соединенных Штатов просто не способны признавать вину.

"Даже самые фанатичные противники России — Трумэн и Рейган — старались быть более сдержанными в своих высказываниях", — напомнил секретарь Совбеза.

Исходя из этого, Николай Патрушев сделал вывод, что ждать извинений от США за слова Байдена о Путине не стоит.

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#россия #сша #патрушев

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