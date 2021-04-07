Эксперт объяснил, почему РФ до сих пор не вернула своего посла в США

Российский посол в США Анатолий Антонов, который в марте был приглашен в Москву для консультации после того, как президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», в ближайшем будущем, скорее всего, в Вашингтон не вернется.

Российский посол в США Анатолий Антонов, который в марте был приглашен в Москву для консультации после того, как президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», в ближайшем будущем, скорее всего, в Вашингтон не вернется.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил Дмитрий Солонников – директор Института современного государственного развития.

Ранее, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что решение вопроса о возвращении российского посла в США зависит от того, готовы ли американские власти пойти на хотя бы относительную нормализацию отношений с Москвой. И скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет.

«Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — добавил замминистра.

Комментируя ситуацию в эфире радиостанции Sputnik, Дмитрий Солонников отметил, что Москва, конечно, заинтересована в то, чтобы ее отношения с Вашингтоном стабилизировались, но вопрос заключается в том, как это произойдет и на какой почве.

«Стабилизировать отношения на той почве, что Вашингтон позволяет себе хамские выходки в отношении России, а Россия делает вид, что ничего не происходит – это не стабилизация отношений, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Этого Россия не может позволить», — считает эксперт.

Поэтому, по его словам, России действительно следует сперва дождаться адекватной реакции со стороны Соединенных Штатов Америки. Отсутствие российского посла в Вашингтоне является демонстративным и символичным жестом. И тут интересно, как на него отреагируют США – отзовут ли они своего посла из Москвы, сократятся ли контакты между двумя странами, и тому подобные моменты.

«Но могла ли Россия сделать вид, что ничего не произошло? Нет, не могла. И Россия прореагировала на достойном уровне. Других вариантов пока нет», – заключил Дмитрий Солонников.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов находится в Москве с 21 марта 2021 года. Как заявили ранее в Министерстве иностранных дел РФ, Москва заинтересована в недопущении необратимой деградации российско-американских отношений, и в определении путей выравнивания связей с США, зашедших в тупик по вине Вашингтона.