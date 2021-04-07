Полиция ввела в городе план "Перехват" для поимки преступников. По одной из версий, пострадавший мужчина имеет отношение к обмену валют, его сын приехал навестить родителя и попал под раздачу.
18:07 7 Апреля 2021Происшествия
Полиция Петербурга ввела план "Перехват" после убийства на площади Победы
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновников смертельной поножовщины, которая произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.
Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновников смертельной поножовщины, которая произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.
Рядом с гостиницей на площади Победы неизвестные с ножом напали на мужчину и его пожилого отца. По предварительным данным, на месте скончался 41-летний петербуржец, его родственника госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, сообщил источник в правоохранительных органах.