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18:07   7 Апреля 2021
Происшествия

Полиция Петербурга ввела план "Перехват" после убийства на площади Победы

Полиция Петербурга ввела план "Перехват" после убийства на площади Победы

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновников смертельной поножовщины, которая произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.

Рядом с гостиницей на площади Победы неизвестные с ножом напали на мужчину и его пожилого отца. По предварительным данным, на месте скончался 41-летний петербуржец, его родственника госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция ввела в городе план "Перехват" для поимки преступников. По одной из версий, пострадавший мужчина имеет отношение к обмену валют, его сын приехал навестить родителя и попал под раздачу.

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