Полиция Петербурга ввела план "Перехват" после убийства на площади Победы

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновников смертельной поножовщины, которая произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновников смертельной поножовщины, которая произошла в Московском районе Санкт-Петербурга.

Рядом с гостиницей на площади Победы неизвестные с ножом напали на мужчину и его пожилого отца. По предварительным данным, на месте скончался 41-летний петербуржец, его родственника госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, сообщил источник в правоохранительных органах.