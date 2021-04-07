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18:01   7 Апреля 2021
Экономика

Эксперт Черный рассказал о плюсах от ограничений использования Zoom

Эксперт Черный рассказал о плюсах от ограничений использования Zoom

Отказ компании Zoom продать свою версию госучреждениям СНГ может стать прорывом в разработке программного обеспечения России.

Вероятно, данное решение было принято в компании из-за санкционных рисков на фоне небольшой выручки с российского рынка. Однако для РФ эта новость имеет свои плюсы. Еще год назад представители отечественной IT-сферы создавали свои программы для видеочатов — "Телемост", "Сферум", напомнил директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Черный, пишет сайт 360tv.ru.

До окончания срока действия текущего договора с Zoom госкомпании и госучреждения могут подготовить себе площадку для видеоконференций. Кроме того, компания не запретила бесплатную версию. Черный также напомнил, что Zoom готовит специальный продукт для госсектора.

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#госучреждения #программное обеспечение #Zооm #видеочаты

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