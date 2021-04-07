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17:54   7 Апреля 2021
Происшествия

Устроившего ДТП в центре Москвы блогера обвинили в нарушении правил ПДД

Устроившего ДТП в центре Москвы блогера обвинили в нарушении правил ПДД

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение блогеру Эдварду Билу по делу о массовой аварии на Садовом кольце в столице.

Ранее пранкеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранту грозит до двух лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Массовое ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер Эдвард Бил за рулем Audi вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Сейчас женщина находится в больнице.

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#авария #дтп #Эдвард Бил

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