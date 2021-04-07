Устроившего ДТП в центре Москвы блогера обвинили в нарушении правил ПДД

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение блогеру Эдварду Билу по делу о массовой аварии на Садовом кольце в столице.

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение блогеру Эдварду Билу по делу о массовой аварии на Садовом кольце в столице.

Ранее пранкеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранту грозит до двух лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Массовое ДТП произошло 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы. Блогер Эдвард Бил за рулем Audi вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате аварии серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Сейчас женщина находится в больнице.