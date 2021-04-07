Праймериз "Единой России" заинтересовал молодых и неравнодушных людей

Первый онлайн-семинар для общественников, желающих попробовать себя в политике, состоялся на базе Высшей партийной школы.

Первый онлайн-семинар для общественников, желающих попробовать себя в политике, состоялся на базе Высшей партийной школы.

Эксперты рассказали участникам семинара о самых важных политических и социальных ситуациях в России, а также объяснили базовые задачи в предвыборной гонке, описали главные методы работы с участниками голосования. Эксперты также сообщили, какие основные направления существуют у кандидатов предварительного голосования "Единой России".

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Виктор Потуремский считает, что участники партийной процедуры объединены нацеленностью на помощь гражданам.

"Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, — это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий", — заявил эксперт.

Для участия в праймериз "Единой России" уже направили более двух тысяч заявок. Треть всех желающих принять участие в избирательном процессе — общественники. Очень много заявок поступило от молодых людей возрастом до 35 лет.

Как стало известно ранее, голосование, на котором будут выбирать кандидатов в Государственную думу, пройдет с 24 по 30 мая.