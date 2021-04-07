Союз армян призвал Пашиняна встретиться с трехмиллионной диаспорой в России

По словам президента организации Ары Абрамяна, в Нагорном Карабахе до сих пор не решены важнейшие вопросы.

Президент Союза армян России Ара Абрамян выразил сожаление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказывается встречаться с армянской диаспорой в России. По его словам, в Нагорном Карабахе до сих пор остаются нерешенными важнейшие вопросы. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Как Армения разрешит военно-политический кризис», проводимой Медиагруппой «Патриот».

7 апреля президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят переговоры в Москве. Во время беседы политики планируют обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе, развитие стратегического партнерства, а также предстоящие выборы в Армении.

В ходе онлайн-эфира Абрамян посетовал на то, что главные вопросы будущей беседы между Пашиняном и Путиным он узнал из СМИ. По его мнению, в Нагорном Карабахе остались куда более важные проблемы, которые следует решить в первую очередь.

«К сожалению, непонятно, зачем сегодняшний руководитель Армении поехал в Москву. Какие он там вопросы будет обсуждать. А вопросов очень много — Арцах, экономика, по всем направлениям мы находимся в кризисе. С каким мандатом он приехал, что ждет от Путина. Вопрос только в отсутствии информации, почему он там. Мы вынуждены гадать», — заявил Абрамян.

По словам участника пресс-конференции, в Нагорном Карабахе до сих пор пребывает много беженцев.

«Не решен вопрос с военнопленными до сих пор. Много социальных вопросов. Что с ними, как помочь. Почему он приезжает в Москву и встречается с президентом, но не встречается с диаспорой? Если он боится общаться с общественными организациями — то какой он тогда руководитель», — был категоричен Абрамян.

Гость «Патриота» напомнил, что Союз армян является единственной организацией такого рода в России. В общей сложности в стране в настоящий момент проживает около 3 млн армян.

«Конечно, Пашинян может встречаться с определенными людьми. Но когда речь идет о народе, Армении, о человеческих жизнях… Что даст его поездка в Москву народу Армении? А личные интересы — сохранить должность или статус — это все не то. Народ в неопределенности, никто не видит завтрашний день», — с горечью отметил Абрамян.

Сейчас перед Арменией стоит главная задача, продолжил глава организации, — ликвидировать последствия войны в Нагорном Карабахе. По словам Абрамяна, у государства есть все ресурсы для того, чтобы стать одной из самых развивающихся стран мира.

«Мы имеем все возможности, мы можем иметь самую сильную армию, но для мира и согласия. Мы также можем работать с Россией во имя мира, она — наш союзник. Но это не означает, что мы не должны работать с диаспорами. Это даст Армении толчок», — не сомневается гость конференции.

Ранее Никол Пашинян заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным возможность строительства новой атомной электростанции в Армении.

«Я надеюсь, что сегодня мы обсудим некоторые вопросы, связанные со стратегическими инвестициями, и в этом ключе я сегодня хочу с вами обсудить возможность строительства новой атомной электростанции в Республике Армении», — сказал он.

Премьер-министр страны добавил, что Ереван придает важное значение вопросам в области экономического сотрудничества двух стран.