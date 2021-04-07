Калининградца осудят за вымогательство интимных фотографий у школьницы

Житель Немана Калининградской области предстанет перед судом за принуждение 12-летней девочки к совершению действий сексуального характера и распространение порнографии.

Житель Немана Калининградской области предстанет перед судом за принуждение 12-летней девочки к совершению действий сексуального характера и распространение порнографии.

Как утверждает следствие, в ноябре 2018 года обвиняемый, будучи несовершеннолетним, познакомился в социальной сети с 12-летней школьницей из Свердловска. В ходе переписки девочка прислала ему фотографии интимного характера. Затем под угрозой публикации фото в интернете, обвиняемый принудил школьницу и дальше присылать ему откровенные фото и видео.

После того как парень поделился медиа-файлами с нескольким пользователям соцсети, школьница призналась во всем матери. Женщина сразу заявила о случившемся в правоохранительные органы, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Молодого человека обвинили в совершении целого ряда преступлений: в понуждении лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, совершенном в отношении несовершеннолетней, вымогательстве, приобретении, хранении в целях распространения и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что не знал о возрасте своей виртуальной собеседницы.