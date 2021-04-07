В ОНК Москвы сообщили о положительном тесте на COVID-19 адвоката Фургала

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил один из трех защитников Сергея Фургала, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил один из трех защитников Сергея Фургала, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Тест также сдал следователь по делу бывшего губернатора. Однако результат оказался отрицательным. Сокамерник Фургала находится под наблюдением врачей, пишет ФАН.

Экс-губернатор Хабаровского края заболел коронавирусной инфекцией. Фургала перевели в больницу при следственном изоляторе. Если состояние здоровья бывшего политика ухудшится, его отправят в гражданское медицинское учреждение.