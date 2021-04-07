Министр культуры Италии отменил цензуру в кинематографе

Министр культуры страны Дарио Францескини принял решение отменить столетний закон о цензуре, ограничивающий свободу творчества в кинематографе.

Министр культуры страны Дарио Францескини принял решение отменить столетний закон о цензуре, ограничивающий свободу творчества в кинематографе.

Более века итальянские и зарубежные фильмы, снятые в этой стране, подвергались вмешательству со стороны государства. Закон о цензуре действовал в стране с 1914 года. Теперь, с решением министра культуры об отмене цензуры, власти больше не смогут запретить выход кинокартины по политическим, моральным или религиозным соображениям, как и не смогут требовать редактировать фильмы.

"Цензура в кино отменена. Система контроля и вмешательства, которая по сей день позволяла государству вмешиваться в творческую свободу художников, окончательно отвергнута", — сказал чиновник.

С 1944 года в Италии подверглось цензуре более 700 фильмов. Из них 274 картины были итальянскими, 130 лент были американскими, и 321 фильм принадлежал продукции других стран. Самый последний громкий скандал с цензурой был связан с картиной 1998 года "Тото, который жил дважды". Против выхода этой работы протестовало католическое население страны.