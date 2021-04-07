Депутат Цивилев предложил способ борьбы со стритрейсерами

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил новый способ наказания для стритрейсеров, злостно нарушающих ПДД. Об этом рассказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил новый способ наказания для стритрейсеров, злостно нарушающих ПДД. Об этом он рассказал в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Я сделал запрос в Минтранс РФ и ГИБДД. <....> Я предложил, чтобы в случае, если пять раз тебя штрафуют за год, то скидка на штраф исчезала. Это должно повысить безопасность дорожного движения», — уверен Цивилев.

Участник недавнего резонансного ДТП на Садовом кольце блогер Эдвард Бил получил за год около 400 штрафов, однако это не помешало ему продолжать нарушать скоростной режим на дорогах. При этом молодой человек и вовсе не торопился оплачивать их.

Впрочем, парламентарий считает, что большинство россиян законопослушны. Люди понимают, чем им грозит неуплата.

«Если не оплатишь, то у тебя изымут деньги с банковского счета или встреча с судебными приставами. Здесь вопрос в правоприменении. Надо сделать запрос судебным приставам, как так получается, что они не видят этих блогеров», — сказал Цивилев.

Общественности необходимо сделать все возможное, чтобы такие люди не чувствовали себя героями, заключил депутат.

Громкая авария произошла 1 апреля в Москве: спортивный автомобиль Эдварда Била вылетел на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Пострадавшая Мария Артемова получила многочисленные разрывы внутренних органов, травмы и переломы — женщина находилась в коме пять дней.