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17:45   7 Апреля 2021
Весь мир

Папа Франциск назвал вакцину от COVID-19 основным оружием против вируса

Папа Франциск назвал вакцину от COVID-19 основным оружием против вируса

Папа Римский Франциск заявил, что убежден в необходимости вакцинации. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

«Все нуждаются в помощи, особенно самые уязвимые. Только вместе мы сможем построить белее справедливый и здоровый мир. Все мы призваны бороться с пандемией, и вакцины являются важным орудием в этой борьбе», — написал понтифик.

Папа Римский выступает за повиновение режиму во время пандемии коронавируса. Так, он осуждал тех, кто отказался от самоизоляции и отправился на празднование Нового года за границу.

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