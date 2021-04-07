Папа Франциск назвал вакцину от COVID-19 основным оружием против вируса

Он также призвал людей сплотиться в борьбе с пандемией. Об этом понтифик написал в Twitter.

Папа Римский Франциск заявил, что убежден в необходимости вакцинации. Об этом он написал в микроблоге Twitter.

Everyone needs assistance, especially the most vulnerable. Only together can we build a more just and health world. All of us are called to combat the pandemic and vaccines are an essential tool in this fight. #worldhealthday — Pope Francis (@Pontifex) April 7, 2021

«Все нуждаются в помощи, особенно самые уязвимые. Только вместе мы сможем построить белее справедливый и здоровый мир. Все мы призваны бороться с пандемией, и вакцины являются важным орудием в этой борьбе», — написал понтифик.

Папа Римский выступает за повиновение режиму во время пандемии коронавируса. Так, он осуждал тех, кто отказался от самоизоляции и отправился на празднование Нового года за границу.