Женщину насмерть придавило надгробной плитой в Тольятти

Полиция разбирается в обстоятельствах гибели жительницы Самарской области, которая пришла прибраться на кладбище и оказалась придавлена могильной плитой.

Полиция разбирается в обстоятельствах гибели жительницы Самарской области, которая пришла прибраться на кладбище и оказалась придавлена могильной плитой.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как именно скончалась женщина, которую придавило надгробной плитой на Баныкинском кладбище. По предварительным данным, она хотела убраться на могиле родственника. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие врачи уже не смогли помочь пострадавшей.

Сейчас следователи занимаются проверкой обстоятельств случившегося. Они выясняют, упал ли монумент сам или с посторонней помощью. После завершения расследования будет принято процессуальное решение.