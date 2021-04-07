При вступлении Украины в НАТО развал страны станет состоявшимся фактом

Украина окончательно потеряет Донбасс, если станет членом Североатлантического Альянса. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава аналитической службы и военный обозреватель Юрий Котенок.

Украина окончательно потеряет Донбасс, если станет членом Североатлантического Альянса.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава аналитической службы и военный обозреватель Юрий Котенок, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО является единственным способом закончить конфликт в Донбассе.

Эту мысль Зеленский высказал в недавнем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, подчеркнув, что План действий по членству Украины в НАТО (ПДЧ) станет для России «настоящим сигналом».

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

По окончании разговора Офис украинского президента сообщил, что Зеленский поставил Столтенберга в известность о действиях России «стягивающей войска к украинской границе и повышающей готовность к наступательным действиям».

По словам главного редактора портала «Сегодня.ру» Юрия Котенка, который прокомментировал слова Зеленского в эфире радио Sputnik, Украина окончательно лишится Донбасса, если когда-нибудь действительно вступит в НАТО.

«То, что говорит Зеленский, нужно рассматривать с точностью до наоборот. Вступление Украины в НАТО окончательно похоронит ее как независимую державу. Процесс распада страны и децентрализация и так в самом разгаре. Если будет принято решение (о членстве в НАТО), то отпадение регионов будет уже состоявшимся фактом. Донбасс не будет в составе натовской Украины», — уверен военный обозреватель.

При этом он выразил уверенность в том, что никто не собирается принимать Украину в Североатлантический альянс, Соединенные Штаты просто используют Киев в своих целях, а членство в НАТО является для него приманкой.

Американцы, подчеркнул Котенок, очень осторожно относятся к высказыванию «хотелок», подобных тем, которую озвучил Зеленский. Но при этом США продолжают тихую оккупацию Украины, на территории которой уже фактически размещены американские военные базы.

«Раньше они старались не дразнить русского медведя. Сейчас же все маски сброшены, и процесс насыщения Украины иностранными воинскими контингентами убыстрился, — отмечает обозреватель. — А позиция США по конфликту на Украине вообще внушает опасение. Мы стоим на грани глобального противостояния».

И киевскому режиму в этой ситуации отведена роль провокатора, который, не имея субъектности, должен сознательно завести ситуацию в тупик, подчеркнул Юрий Котенок.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что достижение мира в Донбассе станет возможным только в случае вступления Украины в НАТО, заявил, что подобная перспектива является неприемлемой для жителей региона и такой поворот лишь усугубил бы ситуацию.