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18:05   7 Апреля 2021
Ближнее зарубежье

При вступлении Украины в НАТО развал страны станет состоявшимся фактом

При вступлении Украины в НАТО развал страны станет состоявшимся фактом

Украина окончательно потеряет Донбасс, если станет членом Североатлантического Альянса.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал глава аналитической службы и военный обозреватель Юрий Котенок, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО является единственным способом закончить конфликт в Донбассе.

Эту мысль Зеленский высказал в недавнем телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, подчеркнув, что План действий по членству Украины в НАТО (ПДЧ) станет для России «настоящим сигналом».

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для России», — заявил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

По окончании разговора Офис украинского президента сообщил, что Зеленский поставил Столтенберга в известность о действиях России «стягивающей войска к украинской границе и повышающей готовность к наступательным действиям».

При вступлении Украины в НАТО развал страны станет состоявшимся фактом

По словам главного редактора портала «Сегодня.ру» Юрия Котенка, который прокомментировал слова Зеленского в эфире радио Sputnik, Украина окончательно лишится Донбасса, если когда-нибудь действительно вступит в НАТО.

«То, что говорит Зеленский, нужно рассматривать с точностью до наоборот. Вступление Украины в НАТО окончательно похоронит ее как независимую державу. Процесс распада страны и децентрализация и так в самом разгаре. Если будет принято решение (о членстве в НАТО), то отпадение регионов будет уже состоявшимся фактом. Донбасс не будет в составе натовской Украины», — уверен военный обозреватель.

При этом он выразил уверенность в том, что никто не собирается принимать Украину в Североатлантический альянс, Соединенные Штаты просто используют Киев в своих целях, а членство в НАТО является для него приманкой.

Американцы, подчеркнул Котенок, очень осторожно относятся к высказыванию «хотелок», подобных тем, которую озвучил Зеленский. Но при этом США продолжают тихую оккупацию Украины, на территории которой уже фактически размещены американские военные базы.

При вступлении Украины в НАТО развал страны станет состоявшимся фактом

«Раньше они старались не дразнить русского медведя. Сейчас же все маски сброшены, и процесс насыщения Украины иностранными воинскими контингентами убыстрился, — отмечает обозреватель. — А позиция США по конфликту на Украине вообще внушает опасение. Мы стоим на грани глобального противостояния».

И киевскому режиму в этой ситуации отведена роль провокатора, который, не имея субъектности, должен сознательно завести ситуацию в тупик, подчеркнул Юрий Котенок.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского о том, что достижение мира в Донбассе станет возможным только в случае вступления Украины в НАТО, заявил, что подобная перспектива является неприемлемой для жителей региона и такой поворот лишь усугубил бы ситуацию.

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