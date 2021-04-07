Власти Крыма намерены инициировать прямые выборы глав местных администраций

Прямые выборы глав местных администраций в Крыму будут инициированы с 2024 года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Прямые выборы глав местных администраций в Крыму будут инициированы с 2024 года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По словам политика, он собирается изменить систему выборов на полуострове совместно с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Константиновым. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым.

"Моя позиция — сделать данную должность выборной. Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым", — сказал Аксенов.

Глава Крыма считает, что данный шаг позволит жителям полуострова в полной мере реализовать свое волеизъявление.