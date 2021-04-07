Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:04   7 Апреля 2021
Политика

Власти Крыма намерены инициировать прямые выборы глав местных администраций

Власти Крыма намерены инициировать прямые выборы глав местных администраций

Прямые выборы глав местных администраций в Крыму будут инициированы с 2024 года. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

По словам политика, он собирается изменить систему выборов на полуострове совместно с председателем Государственного совета Республики Крым Владимиром Константиновым. Об этом он заявил во время рабочей встречи с главой администрации Симферополя Валентином Демидовым.

"Моя позиция — сделать данную должность выборной. Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым", — сказал Аксенов.

Глава Крыма считает, что данный шаг позволит жителям полуострова в полной мере реализовать свое волеизъявление.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#крым #выборы #аксенов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров