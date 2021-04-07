США предрекли гибель вслед за неизбежным крахом доллара

Об этом рассказал западный экономист.

Независимый инвестиционный консультант Лоуренс Лепард в беседе с ведущим передачи Keiser Report Максом Кейзером заявил, что вскоре Соединенные Штаты могут потерять контроль над «станком», который печатает доллары. Если это произойдет, страна «потерпит крах», заверил специалист.

Предпосылкой этому может быть решение 37-го президента США Ричарда Никсона, по инициативе которого в 1971 году был отменен золотой стандарт. С того дня американская валюта не имеет никаких связей с ценным металлом, сообщает издание «ПолитРоссия».

«Это решение принесло мне множество бед. <…> Вашингтон погибнет, если утратит контроль над печатным станком», — сообщил Лоуренс Лепард.

По мнению специалиста, мировой экономике нужна стабильная валюта, ценность которой подкреплена стоящим активом. К чиновникам из США понимание этого может прийти слишком поздно, допустил Лепард. Тогда финансовая система страны может рухнуть, подытожил он.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как американский доллар проигрывает в соперничестве с китайским юанем на мировом рынке.