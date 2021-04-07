Почему Евгений Пригожин судится с блогерами

Два заседания по иску бизнесмена Евгения Пригожина к юристу признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь прошли в Симоновском районном суде Москвы.

Два заседания по иску бизнесмена Евгения Пригожина к юристу признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь прошли в Симоновском районном суде Москвы.

Ни на одно из них ответчица не явилась. Евгений Пригожин подал иск к Любови Соболь в связи с распространением сведений, порочащих честь, достоинство и его деловую репутацию. Суд отложил рассмотрение дела на 30 апреля. Любови Соболь дали возможность заявить дополнительные возражения.

По словам самой ответчицы, высказывания в материале, послужившем причиной для иска, незначительные и являются ее домыслом. Однако ранее она называла недостоверную информацию "серьезным" расследованием.

В рамках следующего заседания юристы истца планируют завершить делопроизводства, так как "сторонами заявлены все доказательства и правовые позиции". Пресс-служба компании "Конкорд" продолжает отслеживать публикации в Сети на предмет наличия сведений, порочащих деловую репутацию Евгения Пригожина.

"Отметим, что благодаря судебным процессам в Сети значительно уменьшилось количество недостоверной информации. Подчеркнем, что поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов", — следует из сообщения пресс-службы компании "Конкорд".

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ранее одержал победу в суде над Любовью Соболь. Распространенные юристом ФБК сведения признаны недостоверными. К тому же Мосгорсуд отказал Любови Соболь в приобщении новых доказательств к материалам дела по иску. Это объясняется ее недобросовестным поведением в суде первой инстанции.