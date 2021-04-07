Американские ученые описали процесс выработки гормона счастья

Нейроны мозга, которые отвечают за выработку дофамина, сами регулируют процесс работы, сообщили ученые из Соединенных Штатов.

Нейроны мозга, которые отвечают за выработку дофамина, сами регулируют процесс работы, сообщили ученые из Соединенных Штатов.

Оказалось, что клетки не ориентируются на сигналы, которые поступают из нейронных сетей. Доказать это удалось в ходе исследования. Его проведением занимались биологи из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета ряда других американских учреждений.

"Наши результаты — первое доказательство того, что дофаминовые нейроны регулируют себя сами в головном мозге", — объяснили ученые, пишет Cell Reports.

Также удалось установить, что и другие типы клеток, отвечающие за формирование гормонов, используют саморегуляцию. Благодаря полученным результатам биологи хотят выяснить, почему клетки разрушаются при нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Паркинсона.