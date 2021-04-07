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16:42   7 Апреля 2021
Наука

Американские ученые описали процесс выработки гормона счастья

Американские ученые описали процесс выработки гормона счастья

Нейроны мозга, которые отвечают за выработку дофамина, сами регулируют процесс работы, сообщили ученые из Соединенных Штатов.

Оказалось, что клетки не ориентируются на сигналы, которые поступают из нейронных сетей. Доказать это удалось в ходе исследования. Его проведением занимались биологи из Медицинской школы имени Гроссмана Нью-Йоркского университета ряда других американских учреждений.

"Наши результаты — первое доказательство того, что дофаминовые нейроны регулируют себя сами в головном мозге", — объяснили ученые, пишет Cell Reports.

Также удалось установить, что и другие типы клеток, отвечающие за формирование гормонов, используют саморегуляцию. Благодаря полученным результатам биологи хотят выяснить, почему клетки разрушаются при нейродегенеративных расстройствах, таких как болезнь Паркинсона.

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#ученые #мозг #гормон счастья

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