Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:38   7 Апреля 2021
Происшествия

Допрос экс-главы «Татфондбанка» Мусина состоялся в суде в Казани

Допрос экс-главы «Татфондбанка» Мусина состоялся в суде в Казани

Бывший руководитель «Татфондбанка» Роберт Мусин предстал перед судом в Казани. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Претензии к фигуранту возникли после того, как финансовая организация разорилась. Он якобы может быть причастен к нанесению ущерба банку на 50 млрд рублей. Мусин якобы согласовывал разрешительные документы на предоставление крупных кредитов нескольким юрлицам. В дальнейшем выяснилось, что они были ему подконтрольны. Плата по долгам не осуществлялась.

На суде речь шла о процессе принятия решений в банке и количестве учредителей и акционеров. Фигурант затруднился назвать их точное количество, подчеркнув, что эти данные надо смотреть в архивных документах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #допрос #мусин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров