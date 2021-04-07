Допрос экс-главы «Татфондбанка» Мусина состоялся в суде в Казани

Бывший руководитель «Татфондбанка» Роберт Мусин предстал перед судом в Казани. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Бывший руководитель «Татфондбанка» Роберт Мусин предстал перед судом в Казани. Ему предъявлено обвинение в превышении полномочий.

Претензии к фигуранту возникли после того, как финансовая организация разорилась. Он якобы может быть причастен к нанесению ущерба банку на 50 млрд рублей. Мусин якобы согласовывал разрешительные документы на предоставление крупных кредитов нескольким юрлицам. В дальнейшем выяснилось, что они были ему подконтрольны. Плата по долгам не осуществлялась.

На суде речь шла о процессе принятия решений в банке и количестве учредителей и акционеров. Фигурант затруднился назвать их точное количество, подчеркнув, что эти данные надо смотреть в архивных документах.