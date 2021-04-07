Датчанин оказался шокирован поездкой в украинском поезде

Турист из Дании Йоханес Вамберг Андерсен возмутился состоянием украинских поездов. Он признался, что его поразила «древняя и стойкая грязь» в вагоне «Укрзализныци». (АО «Украинская железная дорога»).

Турист из Дании Йоханес Вамберг Андерсен возмутился состоянием украинских поездов. Он признался, что его поразила «древняя и стойкая грязь» в вагоне «Укрзализныци». (АО «Украинская железная дорога»).

Впечатлениями о поездке иностранец поделился на своей странице в Facebook. По словам мужчины, ему даже пришлось взять швабру, чтобы отмыть окно в одном из вагонов. Изначально для этих целей он неоднократно использовал влажные салфетки.

«Мыть УЗ не легко, но это ведь нужно сделать, правда?» — задался риторическим вопросом датчанин.

"Opstandelse" - Glædelig påske! "Resurrection" - happy Easter! Cleaning up UZ isn't easy but it's gotta be done, right? Опубликовано Johannes Wamberg Andersen Воскресенье, 4 апреля 2021 г.

Пост он сопроводил фотографией, на которой трет шваброй окно со стороны перрона. Впрочем, достичь желаемого результата даже с «тяжелой артиллерией» ему так и не удалось. Окно осталось в сильных разводах, посетовал Андерсен.