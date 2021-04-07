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16:21   7 Апреля 2021
Происшествия

Следователи увезли зампреда Госстройнадзора Ленобласти прямо с рабочего места

Следователи увезли зампреда Госстройнадзора Ленобласти прямо с рабочего места

Дмитрия Лобановского, который должен был замещать своего отсутствующего руководителя на совещании с губернатором, представители СК задержали в середине рабочего дня.

Следком сообщает, что Лобановский взят под стражу для проведения оперативно-следственных мероприятий. Информации о том, в чем именно подозревается чиновник, нет.

Из-за задержания зампред не явился на совещание с губернатором Александром Дрозденко по вопросу подведения итогов общения с руководством федерального Фонда помощи дольщикам. Причины интереса СК в отношении Лобановского станут известны позднее.

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#ск рф #лобановский #госстройнадзор

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