Следователи увезли зампреда Госстройнадзора Ленобласти прямо с рабочего места

Дмитрия Лобановского, который должен был замещать своего отсутствующего руководителя на совещании с губернатором, представители СК задержали в середине рабочего дня.

Дмитрия Лобановского, который должен был замещать своего отсутствующего руководителя на совещании с губернатором, представители СК задержали в середине рабочего дня.

Следком сообщает, что Лобановский взят под стражу для проведения оперативно-следственных мероприятий. Информации о том, в чем именно подозревается чиновник, нет.

Из-за задержания зампред не явился на совещание с губернатором Александром Дрозденко по вопросу подведения итогов общения с руководством федерального Фонда помощи дольщикам. Причины интереса СК в отношении Лобановского станут известны позднее.