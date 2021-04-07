16:21 7 Апреля 2021Происшествия
Следователи увезли зампреда Госстройнадзора Ленобласти прямо с рабочего места
Дмитрия Лобановского, который должен был замещать своего отсутствующего руководителя на совещании с губернатором, представители СК задержали в середине рабочего дня.
Дмитрия Лобановского, который должен был замещать своего отсутствующего руководителя на совещании с губернатором, представители СК задержали в середине рабочего дня.
Следком сообщает, что Лобановский взят под стражу для проведения оперативно-следственных мероприятий. Информации о том, в чем именно подозревается чиновник, нет.
Из-за задержания зампред не явился на совещание с губернатором Александром Дрозденко по вопросу подведения итогов общения с руководством федерального Фонда помощи дольщикам. Причины интереса СК в отношении Лобановского станут известны позднее.