Вассерман рассказал, как Россия займет ключевую роль в условиях нового миропорядка

Россия и Китай, официально названные Соединенными Штатами Америки своими главными противниками в военной и экономической сферах, выстраивают между собой партнерские отношения на взаимовыгодных условиях. Для России новый миропорядок не несет опасности.

Россия и Китай, официально названные Соединенными Штатами Америки своими главными противниками в военной и экономической сферах, выстраивают между собой партнерские отношения на взаимовыгодных условиях. Для России новый миропорядок не несет опасности.

Такое мнение в эфире канала «День ТВ» высказал известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, который уверен, что опасения некоторых аналитиков, сравнивающих сближение России и Китая с подходом лодки к большому кораблю, совершенно напрасны.

Сотрудничество России и Китая является ограниченным и выстраивается в пределах общих интересов, и обе стороны отдают себе в этом отчет, отметил Вассерман.

«Сотрудничество России с Китаем понимается как нечто взаимовыгодное, и обе стороны не раз давали понять (не открытым текстом), что оно прекратится, как только перестанет быть выгодным. Я не опасаюсь за наше сотрудничество именно потому, что оно ситуативное», — объяснил эксперт.

Новое мироустройство, по его словам, могут инициировать такие страны как Китай и Индия, так как они не только являются самыми густонаселенными на планете, но они динамично развиваются и имеют перспективные экономики. России это новое мироустройство не несет никаких опасностей, уверен аналитик.

Китаю, по его словам, приходится экспортировать производимые там дорогостоящие высокотехнологичные товары, так как среднестатистические жители страны не могут себе позволить их покупать. Эту торгово-политическую дилемму Китай мог бы решить созданием совместного рынка с Индией, но сделать это он может только при посредничестве России, так как между Китаем и Индией существуют глубокие межцивилизационные различия.

«В силу тех же глубоких различий именно русская цивилизация на протяжении нескольких ближайших поколений останется для этого единого рынка основным источником новых разработок и, что гораздо важнее, научных исследований, обеспечивающих саму возможность разработок. Насколько я могу судить, сейчас идет активное движение к этому единому рынку. Причем ключевую роль в нем играет именно РФ, — подчеркнул Вассерман.

И именно по этой причине, добавил эксперт в заключение, можно не опасаться российско-китайского сближения, в котором Россия будет отведена ключевая роль, а Китай будет сдувать с нее пылинки.