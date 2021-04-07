Ховалыг: что известно о новом врио главы Республики Тыва

В послужном списке чиновника — работа в местном министерстве финансов и на посту мэра Кызыла.

Глава Республики Тыва Шолбана Кара-оола ушел в отставку по собственному желанию. На его место президент Владимир Путин временно назначил регионального депутата от «Единой России» Владислава Ховалыга, который до 2018 года занимал пост мэра столицы республики Кызыла.

Карьерный путь 53-летнего Владислава Товарищтайовича Ховалыга неразрывно связан с Тывой. Трудовая деятельность в органах власти началась с должности в Госкомимуществе республики. Далее следовали министерства финансов и имущественных отношений. В 2008 году Ховалыг стал мэром Кызыла и «отслужил» на этом посту 10 лет. В ноябре 2018-го его назначили гендиректором АО «Тываэнергосбыт».

При первом же разговоре Путин обратил внимание на послужной список Ховалыга.

«Я смотрю в ваш послужной список, все связано с Тывой. Так?», — уточнил президент.

«Так точно, Владимир Владимирович», — ответил бывший мэр Кызыла.

Ховалыг сообщил президенту, что в первую очередь займется социально-экономическими проблемами региона. Указ президента о назначении Владслава Ховалыга вступил в силу 7 апреля. Выборы главы Республики Тыва пройдут 19 сентября.