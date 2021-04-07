Российский диетолог объяснил, почему хлеб вреднее сахара

Ежедневное употребление хлеба наносит непоправимый вред здоровью человека, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков.

Ежедневное употребление хлеба наносит непоправимый вред здоровью человека, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков.

Организм большинства людей не способен за день потратить столько энергии, сколько получает от употребления хлеба. Для того чтобы "отработать" один кусочек данного продукта, человеку нужно провести в спортзале не менее часа.

Сдоба содержит в себе большое количество углеводов. Они способны нанести здоровью больший вред, чем сахар. При этом попытки заменить хлеб на аналоги не принесут никакого эффекта, заявил диетолог.

"Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара — 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар. Это нас убивает, разрушает поджелудочную", — сообщил он на канале в youtube.

Диетолог также подчеркнул, что не призывает людей полностью исключать хлеб из рациона. Ковальков рекомендует употреблять его не чаще 2-3 раз в год.