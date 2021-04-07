Президент Турции выразил соболезнования в связи с гибелью пилота NF-5

Летчик, сидевший за штурвалом потерпевшего катастрофу самолета NF-5 ВВС Турции, погиб во время крушения.

Летчик, сидевший за штурвалом потерпевшего катастрофу самолета NF-5 ВВС Турции, погиб во время крушения.

Об этом сообщило министерство обороны Турции в официальном Twitter-аккаунте.

"Самолет, принадлежащий ВВС Турции, который совершал учебный полет в Конье, по неизвестной пока причине потерпел крушение в 14:15 (по московскому времени — Прим. ред.). Начато расследование", — проинформировали представители турецкого оборонного ведомства.

Катастрофа произошла близ города Коньи, разбившийся самолет входил в состав пилотажной группы Türk Yıldızları, что в переводе означает "Турецкие звезды". Свои соболезнования семье погибшего пилота, вооруженным силам страны и всему турецкому народу в связи с трагическим инцидентом выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.